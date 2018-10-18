В Гордуме столицы Камчатки не знают, что делать с депутатами-прогульщиками

Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM В Гордуме Петропавловска-Камчатского не знают, как заставить народных избранников не прогуливать заседания. Как наказывать прогульщиков, решили спросить у народа. Жители предложили депутатов-бездельников разогнать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прогулы «слуг народа» в Гордуме столицы Камчатки приобрели масштабы бедствия. Один лишь пример — в сентября была сорвана сессия Гордумы из-за того, что из 32 депутатов в зал заседаний явились только 11. В числе прогульщиков оказались 19 «единороссов» и 2 коммуниста.

Для кворума необходимо, чтобы в сессии принимали участие 17 народных избранников. Сессия была сорвана. А между тем, на сорванной прогульщиками сессии собирались рассмотреть поправки в городской бюджет и внести изменения в перечень наказов избирателей.

Сейчас в Гордуме решают — как заставить парламентариев не прогуливать, а честно выполнять свою работу? Предлагаются разные идеи.

«Сведения о таких депутатах могут быть переданы в СМИ. Кроме того, такие случаи будут рассмотрены на комиссии по депутатской этике. А по результатам к ним будут применены меры воздействия», — привело слова зампреда Гордумы Андрея Воровского ИА Кам 24.

Зампред также подчеркнул, что в обсуждении этого важного вопроса — что же делать с депутатами — прогульщиками — смогут принять участие жители Петропавловска-Камчатского. Они смогут внести свои предложения.

Жители столицы Камчатки в социальной сети уже внесли немало предложений.

«А зачем они вообще нужны, если они прогульщики? Разогнать!».

«Лишать мандата и депутатской пенсии».

«За прогулы — разогнать. Толку от них никакого, вреда больше».

«Нужно поставить на площади «Доску позора» и размещать на ней фотографии таких прогульщиков. Только зачем они вообще тогда нужны?».

«Разогнать! И потребовать возместить все расходы на проведение прошлых выборов и предстоящих — внеочередных. Деньги-то на выборы бюджетные потрачены!».

«Наказывать рублем — штрафовать».

«Они просто от безделья маются. Зачем нам вообще такая дума?», — пишут камчатцы в социальной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, для сегодняшней Камчатки характерны не только прогулы депутатов, но и массово покидающие региональное правительство министры. Так, глава минздрава Татьяна Лемешко, обвиняемая в растрате, ушла на пенсию. Следом за ней уволилась по собственному желанию и спешно покинула полуостров глава минстроя Татьяна Митина, покидают свои посты министр ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович и глава минфина Сергей Филатов.