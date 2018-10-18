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Безвозмездная помощь от РФ: Монголия получила военную технику на $13 млн

Политика

Речь идёт о средствах наземного аэродромного обслуживания общего применения

Улан-Батор, 18 октября 2018, 10:42 — REGNUM  Монголия получила от России военно-технического имущества более чем на 13 миллионов долларов. Передача техники состоялась в рамках оказания помощи и стала «знаковым событием в двухсторонних отношениях». Об этом сегодня, 18 октября, на церемонии в Улан-Баторе заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Уточняется, что это средства наземного аэродромного обслуживания общего применения. Техника предоставляется для Вооруженных сил Монголии на безвозмездной основе.

От имени военного ведомства и монгольской армии министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд выразил Сергею Шойгу благодарность. Глава ведомства отметил, что с российской техникой военный аэродром Налайх становится способным принимать новые типы самолётов и проводить их наземное обслуживание.

Глава Минобороны РФ добавил, что Россия и в дальнейшем намерена развивать двусторонние связи и «укреплять российско — монгольский доверительный диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в Улан-Баторе с официальным визитом. Это уже четвёртая встреча глава оборонных ведомств России и Монголии за 2018 год.

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Российско-монгольские отношения
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