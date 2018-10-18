Прокуратура начала проверку в отношении министра обороны ФРГ фон дер Ляйен

Берлин, , 10:46 — REGNUM Министр обороны Германии Урусула фон дер Ляйен оказалась «под колпаком» прокуратуры из-за предполагаемого умышленного фиктивного предпринимательства в ее ведомстве. Об этом пишет издание Spiegel 18 октября.

Берлинская прокуратура начала проверку в министерстве обороны по инсайдерской жалобе из ведомства, поступившей 30 сентября. Предположительно, министерство обороны привлекало к работе множество консультантов по вопросам управления на протяжении длительного времени, которые де факто работали как штатные сотрудники ведомства, а не как независимые эксперты.

При этом консультанты играли важнейшую роль в функционировании министерства во многих областях. В первую очередь — в сфере модернизации ИТ.

Если выясняется, что якобы независимые консультанты имеют только одного работодателя, тот обязан выплачивать им как своим работникам все причитающиеся социальные пособия. Если работодатель (в данном случае — министерство обороны) этого не сделает, он подвергнется юридическому преследованию.