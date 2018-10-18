Мэй согласна продлить переходный период после Brexit

Лондон, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова продлить переходный период после Brexit, сообщает 18 октября Reuters.

Главы Евросоюза во время переговоров об условии выхода Соединенного Королевства из содружества подняли вопрос относительно сроков переходного периода. Они настаивают на том, чтобы Лондон сохранил правила ЕС еще один год, после размежевания.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, к этому времени должны быть сформулированы условия на которых состоится этот процесс. Будет ли он «мягким» или «жестким» зависит от способности политиков идти на компромисс.

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