Военные РФ делятся опытом войны в Сирии с «соседями и друзьями» — Шойгу

Улан-Батор, , 10:37 — REGNUM Военнослужащие России активно делятся полученным в Сирии опытом с коллегами из дружественных стран, заявил 18 октября министр обороны РФ Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

«Опытом, который мы приобрели там (в Сирии), хочется делиться с соседями и друзьями», — заявил Лавров, выразив надежду, что «этот опыт никогда не пригодится».

Напомним, утром 18 октября Шойгу прибыл в столицу Монголии Улан-Батор. Во время встречи с монгольским министром обороны стороны подписали долгосрочную программу военного сотрудничества.

Документ в том числе предусматривает расширение сотрудничества двух стран при проведении совместных учений и в сфере военного образования. Также Шойгу заявил о намерении России расширять военно-техническое сотрудничество с этой страной.

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