Главой Ижевска стал экс-глава Глазова Бекмеметьев

Ижевск, , 10:39 — REGNUM Депутаты городской думы Ижевска на внеочередной сессии выбрали главой города Олега Бекмеметьева, который ранее являлся главой Глазова. В ходе сессии кандидаты на пост главы города представили депутатам свои программы.

Бекмеметьев остановился на проблемных вопросах: общественный транспорт, строительство детских садов, жилья. По его мнению, для решения всех вопросов необходимо увеличивать доходы бюджета города. Нужно выстраивать взаимоотношения с предприятиями, работающими в Удмуртии, чтобы часть налогов возвращались в регион. Бекмеметьев уверен, что совместная с депутатами гордумы эффективная работа позволит преодолеть все трудности.

Также программу представил и замглавы администрации Сарапула Виктор Шестаков.

В ходе голосования депутаты поддержали кандидатуру Бекмеметьева — за него проголосовали 37 из 38 депутатов.

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Олег Бекмеметьев родился 3 марта 1968 года. Окончил Ижевский механический институт, специальность — импульсные тепловые машины, Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ по специальности «мировая экономика». В 1993 году начал трудовую деятельность в должности инженера-технолога, руководителя группы внешней торговли отдела маркетинга и внешней торговли Чепецкого механического завода (входит в структуру «Росатом»). Также работал замдиректора предприятия по экономике и финансам, заместителем генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям. В 2012 году избрался депутатом в Государственный совет Удмуртии. В 2015 году стал главой Глазова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника до настоящего времени исполнял его заместитель Сергей Задорожный.

Конкурсный отбор кандидатов на пост главы Ижевска назначался дважды — на 8 июня, а затем на 10 августа. Текущий конкурс стал уже третьим.

В июне отбор не состоялся из-за отсутствия кворума. В августе конкурс удалось завершить. Перед его проведением в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска глава республики Александр Бречалов попросил при отборе претендентов на пост главы города обратить внимание депутатов на бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных.

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В рамках конкурса 10 августа комиссия предсказуемо остановила выбор на двоих кандидатурах, которых и рекомендовал Бречалов — главу Ижевска должны были утвердить в рамках внеочередной сессии гордумы через 10 дней. Однако 20 августа главу Ижевска вновь не выбрали — ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

Для участия в текущем конкурсе заявился 21 претендент. Позднее свою заявку отозвал фаворит предыдущего отбора, кандидатуру которого активно поддерживал глава Удмуртии, Сунцов — 12 октября он назначен генеральным директором Корпорации развития Удмуртии. Также свою кандидатуру решил снять гендиректор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов. Еще двое претендентов не явились на заседание комиссии. Таким образом, были заслушаны программы 17 претендентов. Конкурсная комиссия остановила выбор на двух кандидатах — главе Глазова и замглавы администрации Сарапула Викторе Шестакове.

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Накануне политсовет регионального отделения «Единой России» принял решение поддержать Бекмеметьева в качестве кандидата на пост главы Ижевска.

Глава Ижевска избран на срок полномочий гордумы города — до сентября 2020 года.

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