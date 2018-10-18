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В ВДВ работают над созданием формирований нового типа

Политика

Отвечающих условиям современной войны

Камышин, Волгоградская область, 18 октября 2018, 10:18 — REGNUM  Воздушно-десантные войска (ВДВ) Минобороны РФ работают над созданием формирований нового типа, которые будут отвечать условиям ведения современной войны, заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков в ходе проверки подразделений отдельной Камышинской десантно-штурмовой бригады в Волгоградской области.

«Ведется поиск и апробация новых, отвечающих условиям современной войны, форм и способов применения войск», — цитирует РИА Новости Сердюкова.

По его словам, эксперимент по использованию воинских формирований нового типа был проведен в ходе учений «Восток-2018».

Напомним, плановые военные учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке, включая прилегающие акватории Тихого океана.

В маневрах приняли участие порядка 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. единиц бронетехники, свыше тысячи различных летательных аппаратов и до 80 кораблей и судов войск восьми армий Восточного и Центрального военных округов, соединений и частей Воздушно-десантных войск и сил Воздушно-космических сил России.

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