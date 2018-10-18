В США резко увеличилось число военных, говорящих о грядущей крупной войне

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM За минувший год в девять раз выросла доля военнослужащих США, полагающих, что в ближайшем будущем американская армия примет участие в крупномасштабных военных действиях. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного изданием Military Times.

По сведениям издания, на сегодняшний день около половины (46%) военных США считают, что им придется принять участие в военных действиях в течение 2019 года. При этом в 2017 году такой точки зрения придерживались лишь 5% опрошенных.

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Напомним, результаты опроса, проведенного ранее изданием Economist совместно с институтом исследований общественного мнения YouGov, говорят о том, что 34% американцев считают Россию врагом своей страны, и лишь 2% граждан США считают Россию союзницей Соединенных Штатов.

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