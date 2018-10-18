Американский журналист развенчал миф о растущей экономике США

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Заявления, звучащие от властей США, о стремительном росте экономики страны в период президентства Дональда Трампа, не соответствуют реальному положению дел. Миф об экономическом буме рассыпается, если взглянуть на уровень жизни средних американцев. Об этом в статье издания Newsweek пишет колумнист Роберт Райх.

Журналист признаёт, что фондовый рынок процветает с тех пор, как Трамп стал президентом, однако торговые войны, развязанные главой Белого дома, делают его положение всё более шатким. Кроме того, большинство граждан США никаких позитивных изменений в экономике страны на себе не ощутили. Райх отмечает, что 80% акций принадлежат самому богатому классу, который составляет всего 10% от населения.

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Сказываются на простых рабочих и торговые войны. Так, к примеру, введённые Трампом пошлины на сталь стоили компании Ford $ 1 млрд, что заставляет автопроизводителя идти на массовые увольнения.

Рост экономики, который, по данным министерства торговли страны, во втором квартале 2018 года составил 4,2%, до рядового гражданина США так и не дошёл. Обещанного Трампом повышения заработной платы так и не произошло, пишет журналист.

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«С поправкой на инфляцию, почасовая заработная плата сейчас не намного выше, чем сорок лет назад», — заявляет Райх.

Не лучше ситуация и с заявленной «рекордно низкой» безработицей. Она действительно сократилась до 2,7%, однако ухудшились условия труда граждан. Так, каждый пятый американец теперь трудится на контрактной работе, которая не предполагает права на отпуск, больничный и компенсации.

«Вместо экономического бума, большинство американцев переживают спад во всех сферах жизни. Трамп не единственный, кто несет за это ответственность», — пишет журналист издания.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США в сентябре 2018 года снизился на 1%. Деятельность главы Белого дома на посту президента страны не одобряли 54%. 46% были удовлетворены его работой. Решительно не одобряли работу Трампа 41% респондентов.

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