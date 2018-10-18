Виталий Шабалатов назначен и.о. вице-губернатора Воронежской области

Воронеж, , 10:12 — REGNUM Виталий Шабалатов назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области с 18 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ назначении Шабалатова Виталия Алексеевича 18 октября 2018 года на государственную должность Воронежской области исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области. В.А. Шабалатов назначается на указанную должность до согласования его кандидатуры в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Накануне, 17 октября, уточнили в пресс-службе, Александр Гусев освободил Шабалатова от должности заместителя председателя правительства Воронежской области в связи с досрочным прекращением полномочий.

Отметим, что Виталий Шабалатов работает в правительстве региона с 2010 года — сначала в качестве советника губернатора, затем стал руководителем управления делами губернатора, в 2016 году был назначен на пост заместителя председателя правительства региона.