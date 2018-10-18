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Вице-президент Индонезии примет участие в форуме «Азия — Европа»

Политика

12-й саммит азиатско-европейского диалога пройдет 18-19 октября в Брюсселе

Вице-президент Индонезии примет участие в форуме «Азия — Европа»
Иллюстрация: Government.ru
Саммит «Азия — Европа»

Джакарта, 18 октября 2018, 10:12 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла отправился с рабочим визитом в Бельгию для участия в 12-м саммите азиатско-европейского диалога (ASEM) и проведения двусторонних встреч с зарубежными лидерами, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что 12-й саммит ASEM пройдет 18−19 октября в Брюсселе. Темой встречи станет: «Европа и Азия: глобальные партнеры для глобальных вызовов».

Лидеры европейских и азиатских стран стремятся укрепить диалог и сотрудничество между двумя континентами, в том числе в области торговли, инвестиций, климата, национальной безопасности. На саммите также будут обсуждаться проблемы преодоления терроризма, нераспространения ядерного оружия, кибербезопасности и нерегулярной миграции.

Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры 51 государства из Азии и Европы, а также глава Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, диалог «Азия — Европа» был основан в 1996 году как форум для сотрудничества между странами Европы и Азии, целью которого является укрепление отношений между двумя континентами.

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Внешняя политика Индонезии
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