Власти Австрии и ФРГ выразили соболезнования семьям погибших в Керчи

Вена, , 10:04 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. Послание он опубликовал на своей официальной странице в Twitter 18 октября.

«Мои мысли — с семьями жертв ужасной стрельбы в Керченском коллеже. Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!»

Министерство иностранных дел Германии также опубликовало сообщение с соболезнованиями близким погибших.

«Мы потрясены нападением в Крыму, при котором погибло множество людей. Очевидно, среди погибших преимущественно молодежь. Это преступление против невинных учащихся не может быть оправдано. Наши мысли — с семьями и друзьями жертв. Желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в послании немецкого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших возросло до 20 человек, в их числе 14 студентов колледжа. Предполагаемый нападавший — 18-летний студент Владислав Росляков.

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