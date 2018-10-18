Арабская коалиция не позволила йеменским хуситам прорваться из Ходейды

Сана, , 09:55 — REGNUM Йеменские военные при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, пресекли попытку хуситов проложить коридор из Ходейды в Сану, сообщает 18 октября Al Arabia.

Во время ожесточенных сражений погибли около 70 хуситов, в основном они пали от действий враждебной авиации, руководимой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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