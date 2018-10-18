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Казахстан планирует создать геоинформационную платформу спецназначения

Политика

Реализация проекта позволит военнослужащим повысить оперативность принимаемых решений

Астана, 18 октября 2018, 09:51 — REGNUM  Министерство обороны Казахстана инициировало создание геоинформационной платформы специального назначения для доступа военнослужащих к объективной геопространственной информации, сообщили 18 октября в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве отметили, что реализация проекта позволит повысить оперативность принимаемых решений за счет сокращения времени на сбор информации о местности. В рамках проекта планируется также создать единый банк геопространственной информации.

Напомним, в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Алма-Аты открыта специальность «Кибербезопасность» с присвоением квалификации «Программирование».

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