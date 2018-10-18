Четверг, 18 Октября 2018 года
10:49:16 МСК

В Новосибирске отправлен в отставку начальник строительной инспекции

Политика

Об этом сообщил мэр города

В Новосибирске отправлен в отставку начальник строительной инспекции
Jake Bellucci
Отставка

Новосибирск, 18 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил кадровые изменения в городской администрации. На пресс-конференции сегодня, 18 октября, Локоть сообщил, что из мэрии увольняется начальник управления архитектурно-строительной инспекции Анатолий Мотыга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Анатолий Иванович Мотыга написал заявление по собственному желанию об увольнении. У него за плечами богатая рабочая биография, значительную часть жизни он посвятил именно строительной отрасли Новосибирска, очень многое сделал, — сказал градоначальник. — У Анатолия Ивановича прямой, жёсткий характер, но именно эти черты позволяли отстаивать интересы развития города, не допускать, в том числе, точечной застройки. Наступает время, когда надо подумать о смене деятельности, об отдыхе, поэтому Анатолий Иванович принял такое решение».

Как пишет «Континент Сибирь», увольнение Мотыги некоторые наблюдающие за ситуацией новосибирцы связывали с разбирательством вокруг предполагаемого строительства бизнес-центра рядом с лицеем «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе Новосибирска, где спилили деревья (на что обратили внимание представители новосибирской общественности).

Отметим, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга возглавлял с 2003 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить