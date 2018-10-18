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Лавров: диалог между «астанинской» и «малой» группами по Сирии возможен

Политика

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва не против консультаций, однако необходимо определить основы для такого разговора

Лавров: диалог между «астанинской» и «малой» группами по Сирии возможен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Москва, 18 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Прежде чем начинать переговоры между «астанинской группой» и «малой группой» по Сирии, следует вначале определить, на чем будет основан данный диалог, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 18 октября RT.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва не против консультаций «астанинской группы» по Сирии (в которую входят Россия, Турция и Иран), с «малой группой» (США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия и Египет), однако «необходимо определить основы такого разговора».

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По словам главы российского МИД, основой такого разговора может быть только резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, которая говорит о том, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только на основе осуществляемого самими сирийцами политического процесса, отвечающего законным чаяниям сирийского народа.

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МИД России
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