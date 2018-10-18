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Мэттис: нам нужно стабилизировать военные отношения с Китаем

Политика

После нескольких месяцев напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, похоже наступило некоторое потепление

Мэттис: нам нужно стабилизировать военные отношения с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джеймс Мэттис

Вашингтон, 18 октября 2018, 09:30 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости стабилизации военных отношений с Китаем, сообщает 18 октября Associated Press.

После нескольких месяцев напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, похоже наступило некоторое потепление: американские политики заявили о своей уверенности в светлом будущем между двумя державами.

Причиной подобного позитива стало желание китайской стороны встретиться с Мэттисом, что было высоко оценено американской стороной.

«Мы две крупные державы, в военном и экономическом плане. Существуют моменты, когда мы сталкиваемся друг с другом, но мы должны искать способы этого избегать», — подчеркнул Мэттис.

«Наши военные отношения должны стать той стабилизирующей силой, которое поможет избежать конфронтации между двумя странами», — резюмировал глава оборонного ведомства США.

Напомним, противоречия между Китаем и США вызваны в первую очередь экономическим противостоянием. Введение Вашингтоном таможенных пошлин на китайскую продукцию привело к «торговой войне» между державами.

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Торговая война между Китаем и США
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