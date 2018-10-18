Foreign Policy: В борьбе с Ираном США должны договориться с ЕС

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM На фоне значительных разногласий между США и ЕС по вопросу Ирана, все больше риск нарастания напряженности в дипломатических и экономических отношениях между Вашингтоном и Брюсселем. Одним из таких источников напряженности стало заявление официальных лиц ЕС о возможности создания «специального механизма», благодаря которому финансовые операции с исламской республикой могут продолжаться и после введения санкций против Тегерана. В связи с этим появляется опасность появления альтернативы возглавляемой США финансовой системе, что Вашингтон допустить не должен, пишет Питер И. Харрелл в статье для американского издания The Foreign Policy.

Автор, работавший с 2012 по 2014 год в Государственном департаменте США, отмечает, что и без Ирана в трансатлантических отношениях США и ЕС много других разногласий, например, по вопросам климата и торговли. Поэтому введение жестких санкций против Ирана может привести к сужению области взаимных интересов. При этом чем больше энергии Вашингтон будет тратить на споры из-за антииранских санкций, тем меньше у обеих сторон останется сил для согласования введения дополнительных санкций против России. Они также приводят к экономическим проблемам для Вашингтона и Брюсселя, а также подрывают американское экономическое могущество.

Так, в ближнесрочной перспективе предлагаемый ЕС специальный механизм едва ли сможет оказать значительное воздействие. Он разрабатывается таким образом, чтобы стать финансовым каналом, с помощью которого Иран, с одной стороны, сможет оплачивать импорт необходимых ему товаров, тогда как ЕС сможет осуществлять импорт иранской нефти, с другой. В ЕС указывают на то, что их цель состоит в замене крупных банков, через которые обычно и осуществляются международные платежи. При этом новым специальным механизмом смогут пользоваться и другие страны для проведения своих операций с Ираном.

Хотя большинство европейских компаний, в том числе нефтяных и промышленных гигантов, будучи больше заинтересованными в американском рынке, едва ли использовать специальный механизм для торговли с Тегераном, вполне может сложиться коалиция стран, выступающих против экономической гегемонии США, которая будет создавать каналы для обхода финансовых санкций США. Такое развитие событий наносит огромный удар по способности Вашингтона использовать финансовые инструменты в качестве рычага давления.

Для предотвращения такого сценария Вашингтон может предпринять ряд шагов для сокращения напряженности в отношениях с ЕС, ограничения негативного воздействия американских санкций на стоимость нефти, рост которой сказывается на простом потребителе, а также для продолжения сотрудничества в нормальных условиях.

Первым подобным шагом автор называет нахождение такого компромисса по специальному механизму, который сможет исключить появление альтернатив финансовой системе, в которой решающую роль играют США. Харрелл напоминает, что и во время действия прошлых санкций с 2012 по 2015 годы ряд стран вел торговлю с Тегераном с разрешения Вашингтона. Безусловно, объемы импорта были сокращены, но не исключены полностью. Тогда страны, импортировавшие иранскую нефть, переводили за нее деньги на специальные счета в своих банках, с помощью которох Иран уже мог закупать необходимые ему товары, не подпадающие под действие американских санкций.

Пойти этим курсом США и ЕС должны и сейчас. Обе стороны должны вне поля зрения общественности договориться о такой структуре специального механизма, который бы не шел вразрез с антииранскими санкциями США. Для этого ЕС должен согласиться, что его специальный механизм не сможет быть использован для продажи Тегерану запрещенной санкциями продукции, в частности, бурового оборудования.

Напротив ЕС сможет по-прежнему импортировать иранскую нефть, хотя и в меньших объемах, тогда как европейские компании смогут поставлять исламской республике продовольствие, медикаменты и товары народного пользования, которые не запрещены санкциями США. Благодаря этому сценарию становится возможным избежать наихудшего сценария, при котором появляется альтернатива существующей финансовой системе, США вводят санкции против европейских компаний, а Иран выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки.

Затем Вашингтон при рассмотрении тех условий, при которых можно торговать с Ираном, должен сменить фокус внимание с объемов поставляемой нефти на ее общую стоимость. Иными словами, Белый дом должен сделать так, чтобы страны могли покупать нефть у Ирана, но по заниженным ценам. Так достигается одновременно и цель недопущения альтернативы нынешней финансовой системы, и сохранение поставок энергоносителей в ЕС и другие региона, и лишения исламской республики столь нужных ей доходов. Более того, так произойдет и общее снижение цен на мировых рынках.

Напомним, второй этап антииранских санкций, восстановленных США после выхода президента страны Дональда Трампа из ядерной сделки, вступит в силу 5 ноября. Этот пакет запретительных мер направлен специально против постовок нефти из исламской республики.

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