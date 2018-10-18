Суд Перу отменил превентивный арест для лидера оппозции Кейко Фухимори

Лима, , 09:07 — REGNUM Национальная судебная коллегия по уголовным делам Перу распорядилась об отмене превентивного ареста для лидера оппозиции Кейко Фухимори, пишет газета El Mundo.

17 октября коллегия судей рассмотрела апелляцию защиты Фухимори, которая настаивала на том, что превентивный арест нарушает презумпцию невиновности. Решение распространяется на Фухимори и пять других чиновников, которые были задержаны вместе с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер крупнейшей партии в парламенте Перу «Народная Сила» Кейко Фухимори была задержана 10 октября. Ее подозревают в отмывании денег во время президентской кампании 2011 года. Предположительно, бразильская строительная компания Odebrecht незаконно передала Фухимори $1 млн на кампанию.

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