Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества

Улан-Батор, , 09:01 — REGNUM Министерства обороны РФ и Монголии подписали долгосрочную программу военного сотрудничества, сообщает 18 октября РИА Новости.

Отмечается, что свои подписи под документом поставили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд.

Программа в том числе предусматривает расширение сотрудничества двух стран при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Напомним, утром 18 октября Шойгу прибыл в столицу Монголии Улан-Батор. В ходе встречи со своим монгольским коллегой, которая стала уже четвертой в 2018 году, Шойгу заявил о намерении России расширять военно-техническое сотрудничество с этой страной.

По его словам, российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях. Он также поблагодарил монгольскую сторону за активное участие в мероприятиях Минобороны России в 2018 году.

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