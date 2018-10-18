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Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества

Политика

Подписи под документом поставили министры обороны двух стран

Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества
Mario Carvajal
Фреска в память монгольских и советских геров Второй мировой войны. Мемориал Зайсан, Монголия

Улан-Батор, 18 октября 2018, 09:01 — REGNUM  Министерства обороны РФ и Монголии подписали долгосрочную программу военного сотрудничества, сообщает 18 октября РИА Новости.

Отмечается, что свои подписи под документом поставили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд.

Программа в том числе предусматривает расширение сотрудничества двух стран при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Напомним, утром 18 октября Шойгу прибыл в столицу Монголии Улан-Батор. В ходе встречи со своим монгольским коллегой, которая стала уже четвертой в 2018 году, Шойгу заявил о намерении России расширять военно-техническое сотрудничество с этой страной.

По его словам, российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях. Он также поблагодарил монгольскую сторону за активное участие в мероприятиях Минобороны России в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией – Шойгу

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Российско-монгольские отношения
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