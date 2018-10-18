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Лавров: Москва не может всерьез отвечать на обвинения в западных СМИ

Политика

Если в случае новых масштабных провокаций Запад вновь предпочтет разговаривать через СМИ — Москва ответит зеркально, добавил глава МИД РФ

Лавров: Москва не может всерьез отвечать на обвинения в западных СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Москва, 18 октября 2018, 08:55 — REGNUM  Москва не может всерьез рассматривать обвинения в свой адрес, которые вбрасываются посредством западных СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 18 октября RT.

По словам главы российского МИД, нельзя всерьез рассуждать на тему о «хакерских атаках», к которым якобы причастны граждане РФ на основании «доказательств», которые предоставляются по каналам СМИ.

«Мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями РФ во всех смертных грехах, без задействования правовых норм», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Также Лавров подчеркнул: если в случае новых масштабных провокаций Запад вновь предпочтет разговаривать через СМИ — Москва ответит зеркально.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в компании ESET заявили, что иностранные хакеры, связанные с российскими военными, заразили вирусами ряд энергетических и транспортных компаний на Украине и в Польше.

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МИД России
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