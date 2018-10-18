Разведка США не исключила причастности саудовского принца к смерти Хашогги

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может быть причастен к убийству оппозиционного сирийского журналиста Джамаля Хашогги. Как заявляют разведывательные службы США, пока прямых улик этому не получено, однако установлено определенное число косвенных доказательств причастности принца Мухаммеда к исчезновению Хашогги, пропавшего более двух недель назад после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом пишет газета The New York Times.

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Сенатор США о записи убийства Хашогги: «Что непонятно?»

Одна из таких улик — перехваченные сообщения, из которых якобы следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания Хашогги, а также присутствие людей из охраны принца среди тех, кого подозревают в причастности к исчезновению журналиста.

При этом высшие должностные лица Саудовской Аравии неоднократно отрицали какую-либо причастность к исчезновению журналиста. Эта позиция была озвучена и госсекретарю США Майклу Помпео в ходе его визита в Эр-Рияд. При этом в статье отмечается, что в свете наличия у принца полного контроля над службами безопасности крайне маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома. Между тем США пока не могут сделать однозначный вывод, отдавал ли принц Мухаммед прямой приказ об убийстве саудовского журналиста или он намеревался захватить его и доставить обратно в Саудовскую Аравию.

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Уточняется, что разведка представит свои выводы президенту США Дональду Трампу уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист издания The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По одной из версий, Хашогги мог быть убит поданными Саудовской Аравии на территории консульства. Турция заявила о наличии видео‑ и аудиозаписей, которые доказывают причастность саудовской стороны к убийству оппозиционного журналиста. В свою очередь президент США Дональд Трамп надеется получить от Саудовской Аравии доказательства непричастности королевской семьи к исчезновению и вероятной гибели Джамаля Хашогги.

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