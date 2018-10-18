Госминистр иностранных дел Индии Джавед Акбар ушел в отставку со скандалом

Нью-Дели, , 08:45 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд принял отставку государственного министра иностранных дел Мобашара Джаведа Акбара, обвиненного в сексуальных домогательствах к женщинам, передает телеканал TeleSur.

17 октября Джавед Акбар счел целесообразным отказаться от своего поста до начала судебного процесса по делу о предполагаемых домогательствах.

«Я решил искать справедливость в суде личном порядке. Я считаю целесообразным покинуть офис и оспорить ложные обвинения в мой адрес», — объявил он на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес бывшего министра озвучили 20 женщин из журналистской среды. Сам Джавед Акбар ранее также работал журналистом.

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