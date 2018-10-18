Лавров раскрыл, когда будет возможна встреча в нормандском формате

Москва, , 08:26 — REGNUM Проведение очередного саммита в нормандском формате возможно только после выполнения решений, принятых на предыдущих встречах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 18 октября RT.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва поддерживает идею о проведении третьего саммита, однако встречу следует «хорошо подготовить», поскольку главам четырех государств (России, Германии, Франции и Украины) не должно быть неловко «из-за того, что решения предыдущих саммитов не выполняются».

По словам главы МИД РФ, в настоящее время выполнению решений предыдущих встреч препятствует украинская сторона.

Читайте также: «Минск-2» заморожен Киевом де-факто — Пушков

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в сложившейся после убийства главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко ситуации невозможно разговаривать о каких бы то ни было переговорах в «нормандском формате».

Читайте также: Лавров: После убийства Захарченко встречи в нормандском формате не будет