Красноярский чиновник предложил обманутым дольщикам скинуться на достройку

Красноярск, , 08:24 — REGNUM Жизнь не замыкается «на каких-то там деньгах», считает заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков. Именно он на днях предложил красноярским обманутым дольщикам самим скинуться на достройку многоэтажки.

Подробности визита чиновника на скандальную стройку в Студгородке, где во время митинга обманутых дольщиков недавно скончался мужчина, передаёт телеканал «Прима».

Ганчуков, курирующий в крае все проблемные стройки, приехал к дольщикам 16 октября:

«Но вместо помощи, которой ждали люди от чиновника, он предложил им самим скинуться на достройку многоэтажки. А чтобы найти деньги, предложил по дешёвке распродать свои квартиры».

Замминистра считает, что обманутым дольщикам не нужно «мучить себя нервами» и выходить на забастовки.

«Жизнь не замыкается на каких-то там деньгах, 200 тысяч или 300, или на квартире», — убеждён Ганчуков.

А на вопрос, готов ли он купить недостроенную квартиру, чиновник ответил, что ему «есть, где жить».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах, заместитель главы красноярского минстроя Евгений Ганчуков за 2017 год заработал 1,46 млн рублей. И ему действительно есть, где жить. В пользовании у чиновника находится квартира площадью 82 кв. метра.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в красноярском отделении ОНФ, народофронтовцы считают заявление чиновника, предложившего дольщикам самостоятельно достроить дом на улице Ленинградской в Красноярске, предварительно продав свои квартиры и скинувшись деньгами, неэтичным.

«Подобные заявления из уст чиновников недопустимы и могут свести на нет всё, что делается, чтобы решить эту животрепещущую проблему», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Красноярском крае Анатолий Самков.

Он также напомнил, что ранее Ганчуков заявил дольщикам строительной компании «Реставрация», которая в настоящее время через суд добивается статуса банкрота, что они «сами сделали чушь», купив квартиры в доме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало 2018 года в Красноярском крае, по данным региональных властей, проблемными являлись 14 домов. В регионе расследовалось 10 уголовных дел, связанных с обманом дольщиков.

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