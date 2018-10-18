Пакистан начал розыск пропавших иранских пограничников

Исламабад, , 08:19 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что силы безопасности страны пытаются выйти на след 11 иранских пограничников, похищенных ранее неизвестными боевиками, сообщает 18 октября Associated Press.

В телефонном разговоре со своим коллегой Джавадом Зарифом, Куреши подтвердил свое стремление решить данную проблему.

Напомним, 16 октября 11 иранских пограничников были похищены на границе с Пакистаном, несмотря на то, что ни одна группировка не взяла ответственность за преступление, власти исламской республики обвинили в нем боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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