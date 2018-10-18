РФ будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией – Шойгу

Улан-Батор, , 08:01 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Улан-Батор. Спецборт с главой ведомства на борту приземлился в аэропорту «Чингисхан» утром 18 октября.

В ходе встречи с главой военного ведомства Монголии Нямаагийном Энхболдом, которая стала уже четвёртой за 2018 год, Сергей Шойгу заявил о намерении России расширять военно-техническое сотрудничество с Монголией.

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«Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — цитирует ТАСС слова глава оборонного ведомства РФ.

Шойгу отметил, что российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях. Он также поблагодарил монгольскую сторону за активное участие в мероприятиях Минобороны России в 2018 году.

Добавим, что министра обороны РФ сопровождают в общей сложности 35 официальных лиц — генералы ВС России, государственные и правительственные представители. Также планируется, что в рамках визита состоится передача монгольской стороне продукции военного назначения от Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из встреч главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с монгольским коллегой Нямаагийном Энхболдом состоялась в начале июня 2018 года в Кызыле, где состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Министры двух стран обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также договорились увеличить набор военнослужащих Монголии в военные вузы России и кадетов в Президентское кадетское училище в Кызыле.

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