Выяснилось, о чем писал Хашогги в последней статье

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM В последней статье пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги говорится о том, что власти Саудовской Аравии подавляют свободу прессы. Статья опубликована 17 октября в электронной версии газеты The Washington Post.

По словам редактора издания, материал был получен на следующий день после исчезновения саудовского журналиста — его переслал переводчик.

«Статья прекрасно отражает страстную приверженность Хашогги идее освобождения арабского мира», — подчеркнули в газете.

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Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист издания The Washington Post Джамаль Хашогги пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По одной из версий, Хашогги мог быть убит поданными Саудовской Аравии на территории консульства. Инициировано расследование.

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