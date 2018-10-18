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Суд Перу освободил из-под стражи лидера оппозиции

Политика

Однако Кейко Фухимори по-прежнему обвиняется в коррупции

Лима, 18 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Апелляционный суд Перу освободил из-под стражи лидера оппозиции Кейко Фухимори, сообщает 18 октября Associated Press.

Дочь 45-го президента Перу Альберто Фухимори была арестована в рамках расследования по отмыванию денег. Решение об ее освобождении вызвало неподдельное удивление со стороны политика.

Напомним, лидер партии Альянс за будущее Кейко Фухимори является влиятельнейшим перуанским политиком. Она принимала участие в президентских выборах в 2011 и 2016 годах, занимая на них второе место с незначительным отставанием от победивших кандидатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг президента Перу вырос на фоне ареста лидера оппозиции Фухимори

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