Четверг, 18 Октября 2018 года
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Военный США: Киев может присоединиться к учениям НАТО в 2019 году

Политика

Учения пройдут в Румынии и Польше

Военный США: Киев может присоединиться к учениям НАТО в 2019 году
Иллюстрация: The Presidential Administration of Ukraine
НАТО и Украина

Вашингтон, 18 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Румыния и Польша могут пригласить Украину на совместные военные учения НАТО, заявил директор программ партнерства нацгвардии Калифорнии подполковник Роберт Свертфагер, сообщает 18 октября «Укринформ».

По его словам, в 2019 году НАТО проведет военные учения для воздушных сил в Румынии и Польше. На эти мероприятия должна быть приглашена и Украина, считает Свертфагер. Он отметил, что Киев может предоставить эскадрилью МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Ан-26. Также американский полковник добавил, что украинские учения «Чистое небо — 2018» способствуют «безопасности» Украины.

Напомним, во время учений «Чистое небо — 2018» потерпел крушение самолет Су-27, принадлежавший ВВС Украины. В результате погибли оба пилота: военнослужащий нацгвардии США и украинский полковник.

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