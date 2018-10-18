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Байден: надеюсь демократы не будут подвергать Трампа импичменту

Политика

Предвыборная гонка в разгаре

Вашингтон, 18 октября 2018, 07:52 — REGNUM  Бывший вице-президент США Джо Байден заявил о своей надежде на то, что Демократическая партия не будет подвергать импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает 18 октября Fox News.

«Надеюсь, что они этого не сделают», — отметил Байден, добавив, что сперва нужно подождать отчет специального адвоката Роберта Мюллера.

По словам вероятного кандидата на пост в президенты США в 2020 году, демократы должны сосредоточиться не на борьбе с Трампом, а на проблемах, с которыми сталкиваются простые люди.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Именно этим можно объяснить несколько смягченную риторику в отношении действующего президента Дональда Трампа: демократам для победы необходимо перетянуть часть республиканского электората на свою сторону.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: был ли сговор Трампа с Россией, может стать известно после выборов

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