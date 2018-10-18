Автор конституции Уральской республики стал почётным гражданином

Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM Руководитель группы разработчиков конституции Уральской республики Анатолий Гайда стал почётным гражданином Свердловской области. Указ об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Гайда стал 69-м по счёту почётным гражданином, пишет «Областная газета».

Напомним, Уральской республикой была объявлена территория Свердловской области. Проект был детищем на тот момент главы администрации региона Эдуарда Росселя. В октябре 1993-го конституция была разработана, а затем Свердловский областной совет народных депутатов её принял. 31 октября она вступила в силу.

Но в Москве не признали нового субъекта Российской Федерации. Своими указами президент страны Борис Ельцин распустил облсовет и отправил Росселя в отставку.

Правда, Россель не оказался в политическом небытье. 12 декабря 1993 года он был избран членом Совета Федерации, а 10 апреля 1994-го — депутатом Свердловской областной думы, которую и возглавил. А затем дума утвердила устав Свердловской области, который полностью повторял положения конституции Уральской республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральская республика: поражение и реванш Эдуарда Росселя (1993). Часть II