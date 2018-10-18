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Баварская партия ХСС выбирает партнера для формирования правительства

Политика

Выбор между партиями «Зеленые» и «Свободные избиратели Баварии»

Мюнхен, Германия, 18 октября 2018, 07:25 — REGNUM  В немецкой земле Бавария 18 октября партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) должна объявить, с какой партией она будет вести переговоры о создании коалиции для формирования правительства, передает телеканал N-TV.

17 октября ХСС провела встречи с представителями партий «Свободные избиратели Баварии» и «Зеленые». Есть много признаков того, что коалиционным партнером станут «Свободные избиратели». Лидер этой партии Хуберт Айвангер после встречи с ХСС заявил, что между партиями нет непреодолимых противоречий, в то время как руководитель «Зеленых» Людвиг Хартманн сказал о серьезном расхождении во взглядах.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 14 октября в ландтаг Баварии партия ХСС показала худший с 1950 года результат, набрав около 37%. Партия потеряла большинство в парламенте и не может самостоятельно сформировать правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Партия ХСС в Баварии требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера

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Политическая жизнь Германии
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