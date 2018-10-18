Назарбаев прибыл в Бельгию на форум «Азия — Европа»

Брюссель, , 07:22 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите форума «Азия — Европа» (АСЕМ), сообщили 17 октября в пресс-службе главы государства.

В рамках визита президент проведет двусторонние переговоры, а также встретится с представителями бизнеса из стран Евросоюза. Назарбаев прибыл в Бельгию из Финляндии, где состоялись переговоры с главой государства Саули Ниинистё.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан заинтересован в реализации ключевой концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского контента.

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