Четверг, 18 Октября 2018 года
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Назарбаев прибыл в Бельгию на форум «Азия — Европа»

Политика

В рамках визита президент проведет двусторонние переговоры

Назарбаев прибыл в Бельгию на форум «Азия — Европа»
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев в Брюсселе

Брюссель, 18 октября 2018, 07:22 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите форума «Азия — Европа» (АСЕМ), сообщили 17 октября в пресс-службе главы государства.

В рамках визита президент проведет двусторонние переговоры, а также встретится с представителями бизнеса из стран Евросоюза. Назарбаев прибыл в Бельгию из Финляндии, где состоялись переговоры с главой государства Саули Ниинистё.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан заинтересован в реализации ключевой концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского контента.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев призвал к укреплению сотрудничества между странами Европы и Азии

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Политическая жизнь Казахстана
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