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Макрон покаялся за французское колониальное прошлое

Политика

Сотни алжирцев погибли от рук французских полицейских в 1961 году

Париж, 18 октября 2018, 07:15 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон назвал репрессиями обращения с протестующими алжирцами в Париже в 1961 году, сообщает 18 октября Al Arabia.

В своем заявлении в социальной сети Twitter, глава Пятой республики подчеркнул, что Франции нужно извлечь уроки из своего колониального прошлого, для того, чтобы улучшить отношения с Алжиром в будущем.

«17 октября 1961 года был днем жестоких репрессий по отношению к алжирским демонстрантам. Республика должна взглянуть в лицо этому все еще полыхающему прошлому. Это условие для нашего мирного будущего с Алжиром», — отметил Макрон.

Напомним, 17 октября 1961 года тысячи алжирцев вышли на улицы Парижа с требованием независимости для своей родины. Французская полиция ответила на манифестации жестокостью: сотни людей погибли от рук сотрудников правопорядка в тот день.

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