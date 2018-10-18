В Прикамье создают два новых министерства

Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае принято решение об упразднении Региональной службы по тарифам. На ее базе будут созданы два новых ведомства — министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство тарифного регулирования и энергетики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Курировать новые министерства в статусе заместителя председателя правительства остается Антон Удальёв. Министром тарифного регулирования и энергетики назначат Андрея Кокорева, который сейчас является заместителем главы Региональной службы по тарифам (РСТ). Кандидатура министра ЖКХ будет объявлена позже.

Кроме решения о реформировании РСТ в регионе принято решение о создании Агентства по туризму и молодежной политике, что бы туристическим направлениям занимался отдельный самостоятельный орган. Его возглавит заместитель руководителя администрации губернатора Елена Соснина.

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) на своей странице в соцсети отметил, что функций у РСТ было слишком много, и его разделение было вопросом времени. Что касается создания Агентства по туризму и молодежной политики, то создание отдельного органа и для туризма и для молодежной политики давно обсуждалось в экспертном сообществе. В силу специфики и сложности эти отрасли требовали отдельного внимания. В этом плане решение губернатора логично:

«Но остались и вопросы. Как и в какие сроки будет происходить создание агентства? Что будет с госпрограммами по туризму и молодежной политике? Что будет с кадрами, которые сейчас занимаются обеими отраслями? Кто будет главным бюджетным распорядителем по этим программам в 2019 году?»