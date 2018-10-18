Подозревают и ставят препоны — США ни дня без России: Радио REGNUM

Москва, 18 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Трагедия в Керчи: последние подробности;
- Названа наиболее вероятная причина крушения «Союза МС-10»;
- Россию заподозрили в модернизации бункеров под Калининградом;
- Что показывают новые препоны для RT в США;
- 300 млн рублей выделят на субсидированные билеты «Аэрофлота».
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