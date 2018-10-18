Депутаты Якутии одобрили кандидатуру премьер-министра региона

Якутск, , 07:01 — REGNUM Правительство Якутии официально возглавит руководивший им с 26 июня экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов. Его кандидатуру, внесённую на рассмотрение главой региона Айсеном Николаевым, депутаты Госсобрания региона поддержали на заседании 18 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За Владимира Солодова проголосовал 51 депутат из 59-ти, против были восемь. Других претендентов в бюллетенях не было.

Кандидатура была рекомендована к одобрению главой региона Айсеном Николаевым, который накануне обсуждения в Госсобрании положительно охарактеризовал Солодова. Депутаты региона задали претенденту в главы правительства ряд вопросов, в числе которых были способы решения проблемы высоких цен на бензин, стабилизация работы «Якутской топливно-энергетической компании» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии с приставкой «врио» Владимир Солодов возглавил 26 июня. До этого момента он являлся заместителем полпреда РФ в ДФО.

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Назначение председателем правительства Якутии Владимира Солодова в республике оценили неоднозначно. Жители региона увидели в этом кадровом решении попытку контролировать ситуацию в Якутии, а политолог Виталий Обедин был удивлён тем, что вице-премьеры и несколько министров, с которыми работать Солодову, были расставлены по местам до его прихода.