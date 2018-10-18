Project Syndicate: США продолжают пребывать в состоянии гражданской войны

Александр Белов, , 06:54 — REGNUM

Америка до сих пор пребывает в состоянии гражданской войны. Это не просто какая-то гражданская война, а та самая Гражданская война (война Севера и Юга). Первый раунд битвы завершился в 1860-х годах, тогда Конфедерация проиграла. Теперь Конфедерация одержала временную победу. Соединенные Штаты остаются страной, которая расколота на две разные культуры, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

С момента создания США не прекращалась битва двух конкурирующих видений. Основополагающим кредо Америки было то, что «все люди созданы равными». Однако действительность заключалась в том, что белые мужчины были более равными, чем все остальные. Белокожие мужчины запрещали женщинам голосовать, у них были рабы, они отбирали земли и забирали жизни коренных американцев.

Читайте также: Foreign Policy: Скоро весь мир заговорит, как Трамп

Во время Гражданской войны 1861−1865 годов рабовладельческая Конфедерация, образованная 13 сепаратистскими штатами Юга, была разбита 19 штатами Севера, после чего федеральное правительство на долгие годы оккупировало южные штаты. После завершения Реконструкции Юга в 1877 году южные штаты всё же продолжили практиковать системный расизм в течение следующего столетия, пока Конгресс США не принял Закон о гражданских правах 1964 года и Закон об избирательных правах 1965 года. Данные законопроекты были приняты в основном благодаря поддержке демократов из северных штатов. После этого избиратели южных штатов массово отвернулись от Демократической партии. Республиканцы взяли на вооружение южную стратегию, основанную на сопротивлении стремлению афроамериканцев и других групп меньшинств к получению статуса или власти.

Таким образом, Республиканская партия превратилась в партию Юга, а Демократическая партия — в партию северо-восточных штатов и тихоокеанского Запада. Промышленные районы Великих озер тяготеют к демократам, а штаты Среднего Запада и горные штаты склоняются к поддержке республиканцев. Горные штаты также известны историей белых поселенцев, которые подавляли коренных американцев, азиатских и латиноамериканских мигрантов.

Отношение к владению оружием также прошло разделяющей линией между демократами и республиканцами. Культ оружия Республиканской партии отражает мировоззрение тех общественных сил, которые всегда выступали против меньшинств. Историк Роксанна Данбар-Ортис справедливо отмечает в своей книге, что «ополченцы», упомянутые во Второй поправке к Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, это группы белых мужчин, которые совершали набеги на коренных американских жителей и охотились на сбежавших рабов.

Читайте также: National Interest: сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону

Авидит Ачарья, Мэтью Блэкуэлл и Майя Сень заявили в своей недавней книге «Глубокие корни: как рабство до сих пор формирует политику южных штатов», что: «В штатах, где в прошлом процветало рабство, белое население склонно выступать против Демократической партии, против политики равных возможностей, придерживаясь взглядов, которые могут быть охарактеризованы как расистские».

До начала Гражданской войны, так и после нее бедные белые мужчины примирились со своим низким статусом, потому что они ценили свое превосходство над малоимущими афроамериканцами, которые находились в еще более печальном положении. Таким образом, расистская политика воспрепятствовала появлению классовой политики, в рамках которой малоимущее белое и афроамериканское население могли бы объединиться, чтобы потребовать расширения государственных услуг и повышения налогов для обеспеченного белого населения.

Из 26 сенаторов, представляющих 13 бывших конфедеративных штатов, сегодня 21 сенатор входит в Республиканскую партию, а пять — в Демократическую. Из 38 сенаторов, которые сейчас представляют 19 северных штатов, 27 являются демократами, а девять — республиканцами (два сенатора являются независимыми). Президент США Дональд Трамп в этом смысле является примером географической аномалии, поскольку является про-южным расистом из либерального Нью-Йорка.

Культурный разрыв продемонстрировал себя и на слушаниях Сената, который недавно утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную Трампом, на должность судьи Верховного суда США. Защитниками Кавано были в основном представители штатов Юга и Среднего Запада. Сенатор Митч Макконнелл из штата Кентукки, где в прошлом процветало рабство, успешно организовал поддержку Кавано. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм из штата Южная Каролина выступил в качестве самого агрессивного пропагандиста в поддержку Кавано в судебном комитете Сената.

Демократическая и Республиканская партии — это партии, которые принадлежат к разным культурам и географическим районам, а также придерживаются разных подходов к экономике. Северо-восточные и тихоокеанские штаты стремятся к развитию высоких технологий и внедрению инноваций, они выступают за качественное высшее образование для всех, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и увеличение дохода на душу населения. Юг в этом отношении проигрывает. Белое население на Юге и Среднем Западе не только готово выступить в защиту своего статуса и расовых привилегий, оно также борется за сохранение своих рабочих мест в тех отраслях, которые пострадали от введения автоматизации и глобализации.

Читайте также: Atlantic: Стратегический сдвиг США в Сирии потребует отправки новых солдат?

Сенаторы из южных штатов порой разжигают культурную войну для того, чтобы защитить интересы мегабогатых спонсоров Республиканской партии, которые в настоящий момент празднуют сокращение корпоративного налога и снижение стандартов защиты окружающей среды. При этом в качестве козлов отпущения выступают афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки.

В ближайшие годы продолжающаяся Гражданская война между Севером и Югом может еще больше обостриться. Она не закончится до тех пор, пока совокупный американский рабочий класс, куда войдут представители всех рас и этнических групп из всех штатов, не объединит свои силы, чтобы потребовать большую подотчетность и повышение налогов для состоятельной корпоративной элиты США.