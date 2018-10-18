Куликов: в советском проекте была сверхмодернистская идеология

Москва, , 06:03 — REGNUM Россия имеет уникальный исторический опыт сверхтрадиционалистского и сверхмодернистского пути развития, что дает ей возможность выработать свой «серединный путь», заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вся история с советским проектом — это сверхмодернистская идеология, потому что мы взяли самую экстра-экстра-острую мысль, которая 300 лет развивалась в Европе, мы ее в предельной форме реализовали. В этом смысле у нас есть в хорошем смысле слова уникальность. В нашей истории есть… два глобальных эксперимента — сверхтрадиционалистского, сверхконсервативного подхода и сверхавангардного», — заявил политолог.

По его словам, такой уникальный опыт России с её сверхтрадиционалистской империей Третьего Рима и сверхмодернистской империей СССР с её коммунистической идеей дают нам реальную возможность осознать свою историю и выработать свой собственный исторический путь.

Ранее на передаче кинорежиссер Карен Шахназаров утверждал, что русский народ, разочаровавшись в либерализме с его идеей «нормальной страны», вновь обратился к советскому опыту, демонстрируя тоску по социализму. В этом и есть содержание российского консерватизма.

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