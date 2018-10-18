МИД РФ: Новые препоны для RT в США показывают их понимание «свободы СМИ»

Москва, , 05:38 — REGNUM Новые ограничения, введенные в США для российского телеканала Russia Today, являются продолжением антироссийской политики Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя исключение RT из двух сетей вещания операторов американского кабельного телевидения, Захарова заявила:

«Очевидно, что речь идет о продолжающемся планомерном выдавливании RT и других российских СМИ, предлагающих альтернативный взгляд на мировые события и озвучивающих неудобные для официального Вашингтона факты, из американского информационного пространства».

Она отметила, что США не хотят свободы СМИ, о которой Вашингтон постоянно говорит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября RT был исключен из двух американских сетей вещания — Comcast Chicago и Spectrum (зона их покрытия охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго).

Якобы это сделано «в связи с развитием интернета» (Spectrum) и с «поправкой Маккейна» («О национальной обороне на 2018 год»), позволяющей отказываться от распространения контента, финансируемого или контролируемого российским правительством.

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