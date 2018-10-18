CNN заподозрило Россию в модернизации бункеров под Калининградом

Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Россия модернизирует свои бункеры для хранения ядерного оружия под Калининградом, сообщило CNN на основании спутниковых снимков, проанализированных сотрудниками частной компании ImageSat International.

Сообщается, что снимки, поступившие в распоряжение компании, были сделаны в период с 19 июля по 1 октября. Предполагается, что на снимках запечатлена работа по модернизации около 40 бункеров в районе города Приморск Калининградской области. CNN сообщает, что объекты, на которых еще летом велись строительные работы, уже к октябрю были модернизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре литовские парламентарии обвинили Россию в наращивании военной группировки в Калининградской области. В связи с этим Литва намерена увеличить оборонные расходы страны до 2,5 ВВП к 2030 году.

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