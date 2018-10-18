Глава МВД Италии пообещал ускорить отмену антироссийских санкций

Рим, , 05:00 — REGNUM Зампредседателя правительства Италии и глава МВД Маттео Сальвини пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить отмену антироссийских санкций Евросоюза. С таким заявлением Сальвини выступил на ассамблее представительства конфедераций итальянской промышленности в России.

Он подчеркнул, что политика антироссийских санкций Евросоюза его не устраивает. Напротив, Сальвини готов приложить все усилия, чтобы отмена санкций ЕС в отношении России произошла скорее. По мнению главы итальянского МИД, ЕС готов и дальше автоматически продлевать санкции.

Напомним, что Маттео Сальвини не в первый раз выступает с критикой антироссийских санкций Евросоюза. Он уже неоднократно выражал мнение, что санкции вредят итальянской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября итальянское издание Il Giornale посчитало убытки итальянского бизнеса от антироссийских санкций. По его данным, бизнес в Италии теряет около 7 млн евро в день, а с момента введения первых санкций в отношении России Италия потеряла более 7 млрд евро.

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