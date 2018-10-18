МИД РФ: Нарколиберальные действия Оттавы противоречат международному праву

Москва, , 05:11 — REGNUM Легализующий марихуану закон, принятый в Канаде, противоречит международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя вступление в силу «Закона о каннабисе» С-45, Захарова заявила:

«Убеждены, что данный законодательный акт идет вразрез с основами международно-правового режима наркоконтроля. Россия является активным членом международного сообщества по борьбе с распространением наркотиков, пресечением их нелегального распространения».

Дипломат отметила, что Оттавой нарушены положения Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 г. и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 1988 г. Согласно этой правовой норме, страна-участник конвенции должна принимать меры по запрещению производства, изготовления, вывоза и ввоза каннабиса.

Захарова отметил: в этом законе не указано, что марихуана — психотропное средство, в то время как этот тезис прописан в Конвенции о психотропных веществах 1971 г.

«Нарколиберальные действия» Оттавы не стыкуются и с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г., в соответствии с которой канадцы обязаны добросовестно соблюдать принятые на себя международно-правовые обязательства и не имеют права ссылаться на внутреннее законодательство в качестве оправдания невыполнения ими положений международного договора», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Оттава сознательно разрушает международный режим наркоконтроля, тем самым создавая крупнейший в мире коммерческий наркорынок. В результате наркотрафик в другие страны усилится, так что Москве придется принимать меры по пресечению возможных попыток контрабанды этого наркотика из Канады.

Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны: теперь в стране официально разрешена продажа и хранение этого наркотического вещества совершеннолетним гражданам. Купить наркотик можно будет в специализированных лицензированных торговых точках.

Кроме того, согласно закону, канадцам теперь разрешено выращивать коноплю дома, однако не более четырех кустов. А также хранить до 30 граммов марихуаны.

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