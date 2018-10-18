Замглавы МИД РФ обсудил с послом Мьянмы Восточноазиатский саммит

Москва, , 04:24 — REGNUM Подготовку встречи лидеров России и Мьянмы на Восточноазиатском саммите в Сингапуре обсудили в ходе встречи заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов и посл Республики Союз Мьянма в РФ Ко Ко Шейн, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Участники встречи, состоявшейся 17 октября, подтвердили обоюдную нацеленность на придание стратегического характера партнерству России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Были рассмотрены вопросы подготовки встречи лидеров в формате Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммита в Сингапуре в ноябре с.г.», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, Восточноазиатский саммит, начиная с 2005 г. (состоялся в Куала-Лумпуре), проходит каждый год при участии лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии. Также в нем с 2011 г. участвуют Россия и США: то есть на него теперь съезжаются представители 18 государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин примет участие в саммите: мероприятие будет проходить 11 — 15 ноября в Сингапуре.

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