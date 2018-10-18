Шахназаров: Православие — это стержень России, который пытаются выбить

Москва, , 03:45 — REGNUM Американцы, подстёгивая раскол внутри православия, бьют в самое сердце России, которым стало православие после отказа нашей страны от коммунистической идеи, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"После того, как отменили коммунистическую идею, в России другой идеи не осталось, кроме возвращения к христианской идее. Она очень важна, она держит страну, это стержень. Строго говоря, если выбить этот стержень, то тогда можно и страну весьма легко разрушить», — заявил Шахназаров, комментируя раскол в мировом православии, созданный антироссийской политикой Константинопольского патриархата и США в поддержке украинских раскольников.

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По словам Шахназарова, он не может упрекать Соединенные Штаты за это, поскольку они действуют в своих интересах и в русле своей собственной логики, при чем делают это предельно последовательно и методично. Эта методичность крайне опасна для России.

«Что это значит? Русская православная церковь теряет приходы, теряет влияние… Мы должны думать даже уже не об Украине, а о России, это удар в вглубь, в сердце России», — отметил режиссер.

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Напомним, что 15 октября в Минске состоялся синод Русской православной церкви, в рамках которого было признано невозможным продолжить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после того, как его предстоятель Варфоломей инициировал процесс предоставления автокефалии украинским раскольникам во главе с самозванцем Филаретом (Михаил Денисенко).

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