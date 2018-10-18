Митингующие в Ингушетии против границы с Чечней разошлись

Магас, , 03:22 — REGNUM Демонстранты, принимавшие участие в согласованном митинге в Магасе против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией, разошлись, заявил советник главы республики Артем Перехрист.

Сообщается, что к вечеру митингующие разошлись. После митинга муниципальные службы убрали выделенную митингующим площадку. По словам Перехриста, во время митинга не произошло никаких инцидентов, все проходило в рамках закона.

Напомним, 26 сентября руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между субъектами РФ. Часть жителей Ингушетии выразила недовольство этим соглашением и вышла на протестную акцию. Разрешение на проведение протестных митингов местная администрация выдала 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября организаторы митинга в Магасе против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией приняли решение распустить митинг. Активисты также призвали участников протестной акции «прибрать за собой». На фотографиях, сделанных около 19:30, видно, что протестная площадка уже была свободна от людей.

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