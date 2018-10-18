В Венесуэле задержаны еще двое участников покушения на Мадуро

Каракас, , 02:53 — REGNUM Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 17 октября еще двоих человек, принимавших участие в покушении на президента республики Николаса Мадуро, заявил министр связи страны Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

По его данным, были задержаны некие Освальдо Габриэль Кастильо Лунар и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо. Куэльо являлся военнослужащим военно-воздушных сил Боливарианской республики и, по словам Родригеса, якобы передавал конфиденциальную информацию Колумбии. Родригес также заявил о причастности правительства бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в организации покушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение во время военного парада. Злоумышленники пытались атаковать президента при помощи нагруженных взрывчаткой дронов. Попытка покушения оказалась неудачной. После покушения Мадуро заявил, что к организации теракта причастны Колумбия и США.

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