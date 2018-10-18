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В Сирии террористы держат в заложниках 700 человек

Политика

Среди них граждане стран Западной Европы

Дамаск, 18 октября 2018, 02:27 — REGNUM  Более семисот человек находятся в заложниках у террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщил военно-дипломатический источник, передает телеканал «Звезда».

"Пользуясь своей безнаказанностью, 13 октября боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, в результате которого захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей», — заявил источник.

По его словам, к настоящему моменту в районе Эль-Бахра ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держит в заложника более 700 человек, среди которых граждане западно-европейских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что 13 октября террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на лагерь беженцев в Эль-Бахре и захватили в плен жителей. Пленные вывезены в Хаджин, чтобы ими можно было прикрываться как щитом от возможного наступления курдских «Сирийских демократических сил».

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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