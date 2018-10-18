Четверг, 18 Октября 2018 года
03:56:01 МСК

«Теории заговоров» объяснили расправу над Хашогги в Турции

Политика

Турция и Саудовская Аравия и дружат, и соперничают

Москва, 18 октября 2018, 02:03 — REGNUM  Расправа над оппозиционным саудовским журналистом Джамалом Хашогги могла не случайно произойти в Турции. О таких версиях, правда, в статусе «теории заговоров», рассказал историк-востоковед, академик РАН Виталий Наумкин в эфире Первого канала.

Он сообщил, выбор места могли определить «какие-то конфликтные отношения и стремление надавить друг на друга».

«Между Турцией и Саудовской Аравией есть отношения дружбы и соперничества. Они партнеры, но они соперничают за лидерство в исламском мире. У них есть и взаимная заинтересованность. Сегодня экономическая ситуация в Турции плохая, упал курс лиры, и саудовцы готовы инвестировать, вкладывать деньги, покупать недвижимость. Экономически они очень важны для Турции. С другой стороны у них есть серьезные проблемы, связанные с тем, что правящая партия и сам Эрдоган — это люди, которые близки к движению «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они из него вышли. Для Саудовской Аравии «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это запрещенная террористическая организация. Кроме того, Турция поддерживает очень тесные отношения с Катаром, который бойкотируют и СА, и ОАЭ. Тут масса внутренних проблем», — сказал Наумкин.

По сообщениям турецких СМИ, оппозиционного журналиста Джамала Хашогги пытали, убили и расчленили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. К преступлению могут быть причастны люди, близкие к королевскому дому. Смерть Хашогги также отразилась на отношениях арабского государства с США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить